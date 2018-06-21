GİRESUN (AA) - Giresun'da, denizde kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Erikliman Mahallesi Erikliman mevkisinde bir kişinin suyun içinde hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan cesedin, 18-20 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi.

Ceset, Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

