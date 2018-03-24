Giresun'da devrilen elektrik direği yangın çıkardı

GİRESUN (DHA)- GİRESUN'un Alınca köyünde, şiddetli fırtına nedeniyle elektrik direği devrildi, tellerden çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle yayılan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 12 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Alınca köyünde, saat 22.30 sıralarında şiddetli fırtınanın etkisiyle elektrik direği devrildi. Tellerden çıkan kıvılcım sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Giresun Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine ulaştı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Alevlerin il merkezinden görüldüğü yangında yaklaşık 12 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.
Alınca Köyü Muhtarı Hüseyin Bayraktar, elektrik direğinin devrilmesi sonucu yangın çıktığını belirterek itfaiyenin müdahalesi ile yangının kontrol altına alındığını söyledi.
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