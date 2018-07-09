Giresun'da FETÖ/PDY operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda G.Ç, E.Ç, S.C, M.K, V.T. ile T.T. isimli kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.T. ve G.Ç. tutuklandı. E.Ç, S.C ve M.K. adli kontrol şartıyla, V.T. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, T.T'nin örgütün yeni kadın yapılanması içerisinde bulunduğu öğrenildi.

