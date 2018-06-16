Giresun'da hedef 300 bin turist ağırlamak

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Giresun'da yıl sonuna kadar yaklaşık 300 bin turistin ağırlanması hedefleniyor.
Vali Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'un dünyada marka olmuş kaliteli fındığı, coğrafi konumu, adası, kültürel değerleri, kendine özgü mutfağı, folkloru, eşsiz doğal güzelliklere sahip yaylaları ve tarihi eserleri ile önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.
Turizm merkezlerinin imar planlarının hazırlanarak altyapı eksikliklerinin giderilmesini amaçladıklarını belirten Sarıfakıoğulları, "Asıl amacımız kültürel değerleri koruyarak Giresun'un turizmden aldığı ekonomik payın artmasını sağlamak ve ilimizin tercih edilme oranını yükseltmektir." dedi.
Önceliklerinin yayla, dağ ve doğa turizmini daha da geliştirmek olduğunu aktaran Sarıfakıoğulları, Giresun'un bölgede yayla turizmi ile ön plana çıkan birkaç ilden biri olduğunu ifade etti.
Sarıfakıoğulları, yaylaların turizme yönelik önemli birer doğal kaynak olduğuna işaret ederek "Bu nedenle yayla, dağ ve doğa turizminin geliştirilmesine öncelik veriliyor. Buna, son yıllarda gelişen ve kendine turizm içerisinde önemli bir yer bulan gastronomiyi de ekleyebiliriz. Bunun nedeni de yayla turizminin ve gastronomi ürünlerinin bölgede en çok umut vaat eden mükemmel bir potansiyel oluşudur." diye konuştu.
Turizmin konaklama, ulaştırma, haberleşme, yeme içme gibi birçok sektörü içinde barındırdığını vurgulayan Sarıfakıoğulları, bu nedenle gerek turizm sektörüne doğrudan hizmet eden oteller, restoranlar, seyahat acenteleri gibi kuruluşların gerekse sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğine dikkati çekti.
Sarıfakıoğulları, turizmin istenilen seviyeye getirilebilmesi için altyapının biran önce bitirilmesinin de önem arz ettiğine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Giresun'da en önemli hususların başında olan ulaşım sorununu büyük ölçüde çözdük. Bunun dışında yaylanın dokusuna uygun şekilde konaklama, yeme içme tesisleri ve kalifiye elaman eksiğinin tamamlanması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yanı sıra yerel imkanlarımızla turizm ve altyapı uygulamaları için gönderilen ödenekler ilimizde bulunan turizm bölgeleri, yayla yolları, kültür varlıklarının onarımı ve restorasyonu için değerlendiriliyor."
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından turizm altyapı destek programlarının da uygulandığını anımsatan Sarıfakıoğulları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kanalı ile de turizm amaçlı yatırım tesislerine destek sağlandığını dile getirdi.
- "Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavi Göl cazibe merkezi haline geldi"
Giresun'a gelen ve konaklayan turist sayısının her geçen yıl artış gösterdiğine işaret eden Sarıfakıoğulları, 2016 yılında 151 bin olan ziyaretçi sayısının, 2017'de 234 bine ulaştığını söyledi. Sarıfakıoğulları, "2018 yılı için hedefimiz ve beklentilerimiz yeni bir rekor kırarak 2017 yılı rakamlarını yüzde 40 artırmaktır. 300 bin rakamına ulaşmayı amaçlıyoruz." dedi.
Yörede turizmin gelişmesinde tabiat parkların önemini vurgulayan Sarıfakıoğulları, özellikle de Kuzalan Tabiat Parkı ve Mavi Göl'ün yerli ve yabancı ziyaretçiler için cazibe merkezi haline geldiğini anlattı.
Sarıfakıoğulları, tabiat parkı ve gölün Türkiye'nin gözde yerlerinden olacağına inandığını söyledi. Kuzalan Şelalesi'nin bin 800 metrelik parkur içinde yer aldığını aktaran Sarıfakıoğulları, şunları kaydetti:
"Parkur içinde travertenler, şimşir ormanları, su basar ormanları ve sodalı kaynak suları bulunuyor. Rengini sodalı sudan almasına rağmen dönem dönem gökyüzünün mavisi ve ormanın turkuaz yeşiline dönüşen Mavi Göl'ün de bulunduğu park, gezginler ve fotoğrafçılar başta olmak üzere tüm ziyaretçilerin hayranlığını kazandı. Gölün bulunduğu alanda, doğanın dengesini ve dokusunu bozmadan, daha güvenli ziyaret gerçekleştirebilmek için koruyucu düzenlemeler, sosyal alanlar, yürüyüş yolları ve seyir teraslarından oluşan projenin uygulama çalışmaları devam ediyor. Proje tamamlandığında ziyaretçiler eşsiz doğanın içerisinde hoşça vakit geçirebilecekleri bir ortama kavuşacaklar. Böylelikle Giresun'umuz ve bölgemiz özel bir destinasyona daha sahip olacak."
Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!
Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon
Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor
Gökten ahtapot yağdı!
24 Haziran seçimleri öncesi mektup krizi!
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!
Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Okuyucu Yorumları 0 yorum