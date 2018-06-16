Giresun'da hedef 300 bin turist ağırlamak

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel değerleriyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Giresun'da yıl sonuna kadar yaklaşık 300 bin turistin ağırlanması hedefleniyor. Vali Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun'un dünyada marka olmuş kaliteli fındığı, coğrafi konumu, adası, kültürel değerleri, kendine özgü mutfağı, folkloru, eşsiz doğal güzelliklere sahip yaylaları ve tarihi eserleri ile önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi. Turizm merkezlerinin imar planlarının hazırlanarak altyapı eksikliklerinin giderilmesini amaçladıklarını belirten Sarıfakıoğulları, "Asıl amacımız kültürel değerleri koruyarak Giresun'un turizmden aldığı ekonomik payın artmasını sağlamak ve ilimizin tercih edilme oranını yükseltmektir." dedi. Önceliklerinin yayla, dağ ve doğa turizmini daha da geliştirmek olduğunu aktaran Sarıfakıoğulları, Giresun'un bölgede yayla turizmi ile ön plana çıkan birkaç ilden biri olduğunu ifade etti. Sarıfakıoğulları, yaylaların turizme yönelik önemli birer doğal kaynak olduğuna işaret ederek "Bu nedenle yayla, dağ ve doğa turizminin geliştirilmesine öncelik veriliyor. Buna, son yıllarda gelişen ve kendine turizm içerisinde önemli bir yer bulan gastronomiyi de ekleyebiliriz. Bunun nedeni de yayla turizminin ve gastronomi ürünlerinin bölgede en çok umut vaat eden mükemmel bir potansiyel oluşudur." diye konuştu.

Turizmin konaklama, ulaştırma, haberleşme, yeme içme gibi birçok sektörü içinde barındırdığını vurgulayan Sarıfakıoğulları, bu nedenle gerek turizm sektörüne doğrudan hizmet eden oteller, restoranlar, seyahat acenteleri gibi kuruluşların gerekse sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğine dikkati çekti. Sarıfakıoğulları, turizmin istenilen seviyeye getirilebilmesi için altyapının biran önce bitirilmesinin de önem arz ettiğine dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Giresun'da en önemli hususların başında olan ulaşım sorununu büyük ölçüde çözdük. Bunun dışında yaylanın dokusuna uygun şekilde konaklama, yeme içme tesisleri ve kalifiye elaman eksiğinin tamamlanması gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yanı sıra yerel imkanlarımızla turizm ve altyapı uygulamaları için gönderilen ödenekler ilimizde bulunan turizm bölgeleri, yayla yolları, kültür varlıklarının onarımı ve restorasyonu için değerlendiriliyor." Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından turizm altyapı destek programlarının da uygulandığını anımsatan Sarıfakıoğulları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu kanalı ile de turizm amaçlı yatırım tesislerine destek sağlandığını dile getirdi.