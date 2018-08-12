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Giresun'da kamyonet devrildi: 3 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 11:39 | Son Güncelleme

Giresun'da kamyonet devrildi: 3 ölü, 6 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muammer Üstün'ün (55) kullandığı 59 UU 993 plakalı kamyonet, Sisin Mahallesi'nde fındık bahçesine devrildi.

Sürücü, eşi Hatun (45) ve oğlu Kadir Üstün (16), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Araçtakilerin fındık toplamak için bahçeye gittikleri, bazı yolcuların kamyonetin kasasında yolculuk yaptığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
fındık giresun kamyonet trafik kazası

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