Giresun'da kamyonet devrildi: 3 ölü, 6 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muammer Üstün'ün (55) kullandığı 59 UU 993 plakalı kamyonet, Sisin Mahallesi'nde fındık bahçesine devrildi.

Sürücü, eşi Hatun (45) ve oğlu Kadir Üstün (16), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Araçtakilerin fındık toplamak için bahçeye gittikleri, bazı yolcuların kamyonetin kasasında yolculuk yaptığı öğrenildi.

