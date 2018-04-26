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Giresun'da kamyonetle taksi çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 23:47 | Son Güncelleme

Giresun'da kamyonetle taksi çarpıştı: 4 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Muhammet Sıtkı Sarıahmetoğlu idaresindeki 06 KSG 37 plakalı kamyonet, Kumyalı Mahallesi Liman mevkisinde, Ogün Gökdemir'in kullandığı 28 T 6011 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Mehmet ve Cevriye Öztürk yaralandı.

Yaralılardan Ogün Gökdemir ve Cevriye Öztürk Op. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi, Sarıahmetoğlu ile Mehmet Öztürk ise Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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giresun Görele Taksi trafik kazası

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