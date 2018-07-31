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Giresun'da LPG tankeri kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 16:47 | Son Güncelleme

Espiye ilçesinde LPG dolu tankerin duvara çarpması sonucu oluşan patlama riskine karşı Giresun-Trabzon karayolu ulaşımı tedbir amaçlı olarak kapatıldı

GİRESUN (AA) - Espiye ilçesinde LPG dolu tankerin duvara çarpması sonucu oluşan patlama riskine karşı Giresun-Trabzon karayolu ulaşımı emniyet yetkilileri tarafından tedbir amaçlı olarak kapatıldı.

Giresun-Trabzon Karayolunun Arıdurak köyü kavşak mevkinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir gaz dolu tanker, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada tankerde gaz kaçağı meydana gelirken, emniyet yetkilileri tarafından patlama riskine karşı tedbir amaçlı olarak karayolu çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

Tankerde gazın boşatılması işleminin sürdüğü öğrenildi.

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