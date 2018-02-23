Giresun'da öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi

GİRESUN (AA) - Piraziz İmam Hatip Ortaokuluna bağlı yatılı yurtta akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 30 öğrenci, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yurtta dün akşam yemeği sonrası 9-12 yaşlarındaki 30 erkek öğrencide yemekten 4-5 saat sonra karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleri oluştuğu belirtildi.

Öğrencilerin gıda zehirlenmesi ön tanısıyla 112 acil ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Bulancak Devlet Hastanesine 7, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine 13, Özel Ada Hastanesine 7 ve Özel Kent Hastanesine 3 hasta nakledilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, semptomatik tedavi ve laboratuvar tetkikleri ile müşahede altında takip edilen öğrencilerin tamamının tedavilerinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.