HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Giresun'da "onkoloji sağlık köyü" kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:44 | Son Güncelleme

Giresun Üniversitesi, kanser hastalarının, doğayla iç içe hem sağlık hizmeti alacağı hem de stresten uzak moral depolayacağı bir onkoloji sağlık köyü oluşturulması için proje hazırlıyor - Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç: - "Bu merkezde stresten uzak, tedavi öncesi, sırası ve sonrasında gerekli tüm sağlık hizmetlerini alacaklar. Sağlıklarına daha hızlı kavuşma imkanı sunmayı hedefliyoruz"

GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi tarafından, kanser hastalarına doğayla iç içe sağlık hizmeti verilecek bir "onkoloji sağlık köyü" kurulacak.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÖK'ün, 35 üniversiteden, bulundukları yörelerde bölgesel kalkınmaya yönelik tematik projeler talep ettiğini belirtti.

Üniversitelerinde hem sağlık hem de turizm alanlarını içerisinde barındıran bir onkoloji sağlık köyü oluşturulması fikrinin ön plana çıktığını ve bu yönde çalışmalara başlandığını ifade eden Genç, mayıs sonuna kadar tüm altyapı planlamalarının tamamlanarak projenin YÖK'e iletileceğini söyledi.

Genç, kanser hastalarına, stresten uzak duracakları, iyi sağlık hizmeti alacakları, moral ve umut aşılanacak bir ortam oluşturmanın hayati önem taşıdığına işaret ederek, yeryüzündeki cennet köşelerden biri olan Giresun'da, hastalar için aranan tüm şartların mevcut olduğunu dile getirdi.

Tamamen ekolojik ortamda kurulacak köyde, hastaların, doğa ile baş başa yaşama imkanı bulabileceklerine dikkati çeken Genç, şöyle devam etti:

"Eşsiz doğası, denizi, yaylaları ile tarihi ve kültürel özellikleri içerisinde barındıran Giresun'da, kanser hastaları stresten uzak duracak ve huzur bulacaklar. Moral depolama imkanını yakalayacaklar. Bu merkezde stresten uzak, tedavi öncesi, sırası ve sonrasında gerekli tüm sağlık hizmetlerini alacaklar. Sağlıklarına daha hızlı kavuşma imkanı sunmayı hedefliyoruz."

- "Hastaların sağlıklı beslenmesi açısından da önemli"

Genç, Giresun'un vejetaryen mutfağa sahip olduğunu kaydederek, kentte uygulanacak projenin, hastaların sağlıklı beslenmesi açısından da önem arz ettiğini söyledi.

Köyü, yöreye özgü evlerden yapmayı planladıklarını, yer arayışlarının da devam ettiğini belirten Genç, "Burada ana kriter, Giresun merkeze yakın olması. O nedenle arayışlarımız merkez ve civarındaki ilçelerde devam ediyor. Kısa zaman içerisinde uygun yeri tespit edeceğiz." dedi.

Genç, projenin Giresun'da yeni bir turizm alanının oluşturulmasını da sağlayacağına işaret ederek, yörenin, Türkiye'de sağlık turizminde önemli bir bölge haline geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

PARTNERHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyorHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyor
Köpeği yolun karşısına geçirdi, 'Ayın Polisi' seçildi Köpeği yolun karşısına geçirdi, 'Ayın Polisi' seçildi 
'Efsane Savcı'ya şiirli veda'Efsane Savcı'ya şiirli veda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun Giresun Üniversitesi (GRÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mus Onkoloji Sağlık Köyü

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

Muharrem İnce'yi konuk eden Fatih Portakal'a sosyal medyadan tepki

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi!

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce FOX TV'de Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Fatih Portakal'ın canlı yayında sert sözlerle seslendiği İzmir Atatürk Lisesi Müdürü görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

FETÖ sanığının ofisinde 'NATO Gizli' ve 'Gizli' ibareli 41 belge bulundu!

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'İsrail' için flaş öneri

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Halk TV kapandı mı? Yayın neden kesildi?

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Kudüs için olağanüstü toplanılıyor

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Göz damlası ve burun damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler

Göz damlası ve burun damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.