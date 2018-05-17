GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi tarafından, kanser hastalarına doğayla iç içe sağlık hizmeti verilecek bir "onkoloji sağlık köyü" kurulacak.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YÖK'ün, 35 üniversiteden, bulundukları yörelerde bölgesel kalkınmaya yönelik tematik projeler talep ettiğini belirtti.

Üniversitelerinde hem sağlık hem de turizm alanlarını içerisinde barındıran bir onkoloji sağlık köyü oluşturulması fikrinin ön plana çıktığını ve bu yönde çalışmalara başlandığını ifade eden Genç, mayıs sonuna kadar tüm altyapı planlamalarının tamamlanarak projenin YÖK'e iletileceğini söyledi.

Genç, kanser hastalarına, stresten uzak duracakları, iyi sağlık hizmeti alacakları, moral ve umut aşılanacak bir ortam oluşturmanın hayati önem taşıdığına işaret ederek, yeryüzündeki cennet köşelerden biri olan Giresun'da, hastalar için aranan tüm şartların mevcut olduğunu dile getirdi.

Tamamen ekolojik ortamda kurulacak köyde, hastaların, doğa ile baş başa yaşama imkanı bulabileceklerine dikkati çeken Genç, şöyle devam etti: