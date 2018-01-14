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Giresun'da otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 22:33 | Son Güncelleme 5 saat önce

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Kirman yönetimindeki 28 RH 620 plakalı otomobil, Görele-Çanakçı karayolu Tepebaşı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada sürücü Mehmet Kirman ile eşi Güller ve oğlu Beratcan Kirman yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Görele Opr. Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

(AA)

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