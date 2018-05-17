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Giresun'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

Giresun'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mehmet Mücahit Yağcı (28) idaresindeki 06 AGH 892 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Merkez Yeni Cami mevkisinde, Suat Ünaler'in (27) kullandığı 01 CAR 75 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışma sonucu bakliyat taşıyan tır yol kenarına devrildi, otomobil ise refüjdeki bariyerlerin üzerine çıktı.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Muhammet Emin Kalemci (33), 112 Acil Sağlık ekiplerince Görele Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eynesil giresun trafik kazası

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