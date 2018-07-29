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Giresun'da otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 13:33 | Son Güncelleme

Giresun'da otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şükrü Avar idaresindeki 28 DL 698 plakalı otomobil ile Savaş Coduroğlu'nun kullandığı 07 Y 4851 plakalı kamyon Tamzara Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Avar, kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
giresun şebinkarahisar ilçesi trafik kazası

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