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Giresun'da terör operasyonu: 1 şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:17 | Son Güncelleme

Güce ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

İlçe kırsalında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bu sabah Kavaklıbel mevkisinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile karşılaştı.

Çıkan çatışmada bir asker ağır yaralanırken, örgüt mensupları ormanlık alana kaçtı.

Yaralı asker, Güce Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulans ile Tirebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı asker, kurtarılamayarak şehit oldu.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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