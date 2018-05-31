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Giresun'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 19:53 | Son Güncelleme

Güce ilçesinde 2 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde, 2 bölücü terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında ilçe kırsalında arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Şabankale mevkisinde öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile 2 kişi oldukları belirlenen terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlandı.

Çatışma sonucu açık isimleri henüz belirlenemeyen, kod adları "Soreş" ve "Berhudan" olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.

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