Giresun'da terör operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde, 2 bölücü terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında ilçe kırsalında arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Şabankale mevkisinde öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile 2 kişi oldukları belirlenen terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlandı.

Çatışma sonucu açık isimleri henüz belirlenemeyen, kod adları "Soreş" ve "Berhudan" olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.

