Giresun'da terör operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde, 2 bölücü terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında ilçe kırsalında arama tarama faaliyetleri devam ediyor.
Şabankale mevkisinde öğle saatlerinde güvenlik güçleri ile 2 kişi oldukları belirlenen terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlandı.
Çatışma sonucu açık isimleri henüz belirlenemeyen, kod adları "Soreş" ve "Berhudan" olan 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.
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