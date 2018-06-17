Giresun'da trafik kazaları: 3 ölü, 4 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ve Bulancak ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Keşap ilçesine bağlı Dokuztepe köyü Kesebelen mevkisinde, Gülüzar Yılmaz yönetimindeki 28 AV 843 plakalı hafif ticari araç, yaklaşık 30 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada araçta bulunan Çiğdem ve Efe Başdaş hayatını kaybetti, sürücü Gülüzar, İsmail ve Saliha Yılmaz ile Resul Başdaş yaralandı.

Yaralılar, Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bulancak ilçesinin Yalıköy köyünde, F.H'nin kullandığı 52 FU 559 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Sıbıç'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Sıbıç, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

