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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 19:50 | Son Güncelleme

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda Fahri Tahmaz'ın kullandığı 34 VN 1236 plakalı otomobil, önünde seyrederken lastiği patlayan Y.K. idaresindeki 61 K 15277 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada Fahri Tahmaz yaralandı, yanındaki eşi Asuman Tahmaz (70) olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan Fahri Tahmaz, itfaiye ekiplerince çıkarılarak kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
giresun trafik kazası

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