Giresun'da trafik kazası: 1 ölü

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
İlçeye bağlı Hacıhüseyin köyünde, Emin Hasan Akgün (82) yönetimindeki 28 RD 570 cip, yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi.
Kazada, sürücüsü Akgün olay yerinde hayatını kaybetti.
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