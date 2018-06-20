HABER

Giresun'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 18:13 | Son Güncelleme

Giresun'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

GİRESUN (AA) - Tirebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Yılgın köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 LJ 4687 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Ömer Ozan (24), Mustafa Aksoy (23), Yunus Emre Şakar (24) ile Serkan Yalovalı (25) yaralandı. Yaralılar Espiye ve Tirebolu Devlet ile Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Ömer Ozan, Yunus Emre Şakar ve Serkan Yalovalı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturmaların sürdürüldüğü bildirildi.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Sallanan Köprü'ye kilitlenen dileklerSallanan Köprü'ye kilitlenen dilekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giresun tirebolu ilçesi trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Muharrem İnce, 'size ilacımı göstereceğim' deyip cebinden çıkardığı mektubu okudu

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

Terörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı

Terörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.