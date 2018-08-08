Giresun'da üç köy yolunda heyelan meydana geldi

GİRESUN (AA) - Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle üç köy yolunda heyelan meydana geldiği bildirildi.

Giresun Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek kesimlerde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle merkeze bağlı Sultaniye ve Çimşir köyleri ile Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy'de heyelan oluştuğunu belirtti.

Tüm ilçelerde olumsuz durumlara karşı ekiplerin hazır bekletildiğini ifade eden Taşkın, "Yağışlar nedeniyle köy yollarımızda heyelan mevcut. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yine yüksek kesimde etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı tüm ilçelerimizde ekiplerimiz hazır bekletilmekte." dedi.

Taşkın, vatandaşları şiddetli yağışın yol açacağı olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

