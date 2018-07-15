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Giresun'da yaban hayatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 09:58 | Son Güncelleme

Şebinkarahisar ilçesinde trafik polisince bulunan yavru kumru koruma altına alındı - Çamoluk ilçesinde vaşak ve avladığı tavşan, fotokapana yakalandı

GİRESUN (AA) - Şebinkarahisar ilçesinde trafik polisince yaralı bulunan yavru kumru tedavi altına alındı.

İlçede görev sırasında uçmakta zorlanan kuşu gören trafik polisi, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine getirdi. Kumru olduğu tespit edilen yavru kuş tedavi altına alındı.

Yaralı kumrunun, tedavi edilip büyütülmesinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

- Ağzında tavşan taşıyan vaşak görüntülendi

Giresun'da daha önce fotokapanlara yakalanan vaşak, bu kez Çamoluk ilçesinde görüntülendi. Avladığı tavşanı ağzında taşıyan vaşağın görüntüleri belgeselleri aratmadı.

Alucra ilçesinde ise fotokapanlarca doğada gezinen 4 yaşındaki yavru ayı görüntülendi.

Yine Şebinkarahisar ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekiplerince leylek ve yavruları, gökkuzgun, büyük kumru ve kara leylek gibi türler de görüntülendi.

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