Giresun'da yaşlı adamın ölümüne adı karışan hekimin açığa alınması

"Yaşanan ve talihsiz bir şekilde sona eren bu olay, neredeyse tüm aile hekimlerinin, her gün yaşadığı bir olaydır. Aile sağlığı merkezlerine her gün birçok kişi, eşine ilaç yazdırmak için, annesini getirmeden şikayetlerini anlatarak annesine tedavi düzenletmek için, okula gitmeyen çocuğuna, çocuğunu dahi getirmeden, usulsüz rapor talep etmek için gelmektedir. Bu taleplerin yasal olmadığı, bu talepleri yerine getirenin de suç işlediği, hekimlerin suç teşkil eden işlemlere zorlanmasının da bizatihi suç olduğu vatandaşlara anlatılmalıdır."

Yaşanan vak'ada asıl mağdurun, olayda adı geçen hekim olduğunu savunan Şakrak, "Kimse görevini hukuka ve mesleki ahlaka uygun yaptığı için cezalandırılamaz, halka karşı hedef gösterilemez, ulusal basın ve sosyal medyaya linç ettirilemez. Bu durum hem ahlaka, hem vicdana aykırıdır. Yaşanan talihsiz olay, hasta yakını ve kolluk kuvvetleri arasındadır. Bir soruşturma varsa, bu orantısız bir müdahale olup olmadığı hususunda olmalıdır. Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan meslektaşımız, kurallara uymaktan başka bir şey yapmamıştır. Şiddete uğrayan ya da uğramasına ramak kalan kişi, yani asıl mağdur olan meslektaşımızdır." diye konuştu.

-Olay

Geçen hafta, Giresun'da 82 yaşındaki Yusuf Topal, ilaç yazdırmak için aile hekimine başvurmuş, olumsuz cevap aldığı doktorla arasında tartışma yaşanmıştı. Topal, doktorun "beyaz kod" talebi üzerine polis tarafından gözaltına alınmak istendiği sırada fenalık geçirmiş, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

