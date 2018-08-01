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Giresun'da yaşlı adamın ölümüne adı karışan hekimin açığa alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 14:54 | Son Güncelleme

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Şule Güçlü Şakrak: - "Yaşanan talihsiz olay, hasta yakını ve kolluk kuvvetleri arasındadır. Bir soruşturma varsa, bu orantısız bir müdahale olup olmadığı hususunda olmalıdır. Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan meslektaşımız, kurallara uymaktan başka bir şey yapmamıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Şule Güçlü Şakrak, Giresun’da yaşanan olay sonrası Yusuf Topal'ın ölümünden, meslektaşlarının sorumlu tutulmaması gerektiğini savundu.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği üyesi bir grup, Giresun’da yaşanan olay sonrası hekimin açığa alınmasıyla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması yaptı. Burada grup adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Şule Güçlü Şakrak, söz konusu olayda hayatını kaybeden Yusuf Topal'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Şakrak, açıklamada şunları dile getirdi:

"Yaşanan ve talihsiz bir şekilde sona eren bu olay, neredeyse tüm aile hekimlerinin, her gün yaşadığı bir olaydır. Aile sağlığı merkezlerine her gün birçok kişi, eşine ilaç yazdırmak için, annesini getirmeden şikayetlerini anlatarak annesine tedavi düzenletmek için, okula gitmeyen çocuğuna, çocuğunu dahi getirmeden, usulsüz rapor talep etmek için gelmektedir. Bu taleplerin yasal olmadığı, bu talepleri yerine getirenin de suç işlediği, hekimlerin suç teşkil eden işlemlere zorlanmasının da bizatihi suç olduğu vatandaşlara anlatılmalıdır."

Yaşanan vak'ada asıl mağdurun, olayda adı geçen hekim olduğunu savunan Şakrak, "Kimse görevini hukuka ve mesleki ahlaka uygun yaptığı için cezalandırılamaz, halka karşı hedef gösterilemez, ulusal basın ve sosyal medyaya linç ettirilemez. Bu durum hem ahlaka, hem vicdana aykırıdır. Yaşanan talihsiz olay, hasta yakını ve kolluk kuvvetleri arasındadır. Bir soruşturma varsa, bu orantısız bir müdahale olup olmadığı hususunda olmalıdır. Olayla hiçbir ilgisi bulunmayan meslektaşımız, kurallara uymaktan başka bir şey yapmamıştır. Şiddete uğrayan ya da uğramasına ramak kalan kişi, yani asıl mağdur olan meslektaşımızdır." diye konuştu.

-Olay

Geçen hafta, Giresun'da 82 yaşındaki Yusuf Topal, ilaç yazdırmak için aile hekimine başvurmuş, olumsuz cevap aldığı doktorla arasında tartışma yaşanmıştı. Topal, doktorun "beyaz kod" talebi üzerine polis tarafından gözaltına alınmak istendiği sırada fenalık geçirmiş, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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