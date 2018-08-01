Giresun'da yaşlı adamın ölümüne adı karışan hekimin açığa alınması

Sağlık Bakanlığı tarafından açığa alınan meslektaşlarının görevine iadesini ve can güvenliğinin de korunmasını istediklerini ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

Hastanın kendisinin başvurmadığı ve hastanın muayene edilmediği durumlarda ilaç raporu olsa dahi ilaç yazımının kanun gereği suç sayılarak yasal işlem yapıldığını belirten Uzun, söz konusu olayda meslektaşlarının görmediği bir hastaya reçete tanzim etmeyerek kurallara uygun hareket ettiğini savundu.

"Meslektaşımızın hiç bir suçu olmadığı halde ve sadece belirlenen kuralları uygulaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından açığa alınması doğru değildir. Yapılan bu işlemi doğru bulmuyoruz. Bu uygulama sadece aile hekimlerini değil, tüm sağlık çalışanlarını huzursuz etmiştir. Bu haksız uygulamanın biran önce telafi edilerek, meslektaşımızın görevine iadesini ve sosyal medya aracılığıyla yapılan linç girişimleri nedeniyle meslektaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz."

