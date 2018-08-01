HABER

Giresun'da yaşlı adamın ölümüne adı karışan hekimin açığa alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 20:28 | Son Güncelleme

AHED Genel Sekreteri Dr. Uzun: - "Bu haksız uygulamanın biran önce telafi edilerek, meslektaşımızın görevine iadesini ve sosyal medya aracılığıyla yapılan linç girişimleri nedeniyle meslektaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz"

GİRESUN (AA) - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHED) Genel Sekreteri Dr. Hakan Uzun, Giresun’da Yusuf Topal'ın ölümü sonrası açığa alınan hekimin görevine iadesini ve sosyal medya aracılığıyla yapılan linç girişimleri nedeniyle meslektaşlarının can güvenliğinin sağlanmasını talep ettiklerini söyledi.

Giresun Gazeteciler Derneğinde düzenlenen basın toplantısında AHED adına basın açıklamasını okuyan Uzun, olayda hayatını kaybeden Topal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulundu.

Hastanın kendisinin başvurmadığı ve hastanın muayene edilmediği durumlarda ilaç raporu olsa dahi ilaç yazımının kanun gereği suç sayılarak yasal işlem yapıldığını belirten Uzun, söz konusu olayda meslektaşlarının görmediği bir hastaya reçete tanzim etmeyerek kurallara uygun hareket ettiğini savundu.

Basında çıkan bir çok haberin doğruyu yansıtmadığını öne süren Uzun, "Meslektaşımız usulsüz isteklerde bulunan vatandaşımızı doğru bilgilendirerek, mevzuatlara uygun davranmıştır." dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açığa alınan meslektaşlarının görevine iadesini ve can güvenliğinin de korunmasını istediklerini ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"Meslektaşımızın hiç bir suçu olmadığı halde ve sadece belirlenen kuralları uygulaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından açığa alınması doğru değildir. Yapılan bu işlemi doğru bulmuyoruz. Bu uygulama sadece aile hekimlerini değil, tüm sağlık çalışanlarını huzursuz etmiştir. Bu haksız uygulamanın biran önce telafi edilerek, meslektaşımızın görevine iadesini ve sosyal medya aracılığıyla yapılan linç girişimleri nedeniyle meslektaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz."

PARTNEREn ölümcül keskin nişancıEn ölümcül keskin nişancı
Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti! Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti!
Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHED) Genel Sekreteri Dr. basın açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Hain saldırıda eşi ve bebeği şehit olan Astsubay Serkan Karakaya konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

Eşcinsel hastaya 'Oğlum mu diyeyim, kızım mı' diye soran doktora suç duyurusu

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

İdo Tatlıses yeni imajıyla dünyaca ünlü yıldıza benzedi

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Samsun'da 72 yaşındaki kişinin darp edilmesine ilişkin yakalama kararı

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sapık 'Tarikat Şeyhi'nin iğrenç görüntüleri ortaya çıktı! Zikir halkasından böyle çocuk seçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yardımcıları belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!

Türkiye Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan'a ağlıyor! Acılı Astsubay oğlunu öperek kabre koydu!

Türkiye Hakkari'de PKK tarafından şehit edilen Nurcan Karakaya ve minik Bedirhan'a ağlıyor! Acılı Astsubay oğlunu öperek kabre koydu!

Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti!

Tokat'ta yangın esnasında müşterisini traş eden berber pes dedirtti!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Son 48 saate dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Son 48 saate dikkat!

HDP'li Barış Atay TBMM'deki ilk soru önergesini Yusuf Topal için verdi!

HDP'li Barış Atay TBMM'deki ilk soru önergesini Yusuf Topal için verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.