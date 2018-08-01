Giresun'da yaşlı adamın ölümüne adı karışan hekimin açığa alınması

GİRESUN (AA) - Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHED) Genel Sekreteri Dr. Hakan Uzun, Giresun’da Yusuf Topal'ın ölümü sonrası açığa alınan hekimin görevine iadesini ve sosyal medya aracılığıyla yapılan linç girişimleri nedeniyle meslektaşlarının can güvenliğinin sağlanmasını talep ettiklerini söyledi.
Giresun Gazeteciler Derneğinde düzenlenen basın toplantısında AHED adına basın açıklamasını okuyan Uzun, olayda hayatını kaybeden Topal'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulundu.
Hastanın kendisinin başvurmadığı ve hastanın muayene edilmediği durumlarda ilaç raporu olsa dahi ilaç yazımının kanun gereği suç sayılarak yasal işlem yapıldığını belirten Uzun, söz konusu olayda meslektaşlarının görmediği bir hastaya reçete tanzim etmeyerek kurallara uygun hareket ettiğini savundu.
Basında çıkan bir çok haberin doğruyu yansıtmadığını öne süren Uzun, "Meslektaşımız usulsüz isteklerde bulunan vatandaşımızı doğru bilgilendirerek, mevzuatlara uygun davranmıştır." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açığa alınan meslektaşlarının görevine iadesini ve can güvenliğinin de korunmasını istediklerini ifade eden Uzun, şöyle konuştu:
"Meslektaşımızın hiç bir suçu olmadığı halde ve sadece belirlenen kuralları uygulaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından açığa alınması doğru değildir. Yapılan bu işlemi doğru bulmuyoruz. Bu uygulama sadece aile hekimlerini değil, tüm sağlık çalışanlarını huzursuz etmiştir. Bu haksız uygulamanın biran önce telafi edilerek, meslektaşımızın görevine iadesini ve sosyal medya aracılığıyla yapılan linç girişimleri nedeniyle meslektaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını talep ediyoruz."
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