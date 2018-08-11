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Giresun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 21:17 | Son Güncelleme

Tirebolu ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent merkezi yönüne giden Recep Görgülü (58) yönetimindeki 29 AG 126 plakalı kamyonet, Körliman Mahallesi İstiklal Caddesi'nde aynı istikametteki Cafer Kara'nın (39) kullandığı 61 PC 574 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, önünde sola dönmek için yavaşlayan Mehmet Topal (63) idaresindeki 06 FD 8903 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Kara ile aynı araçtaki Nurgül Kara ve kamyonet sürücüsü Görgülü, Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Nurgül Kara ve Görgülü, ilk müdahalelerinin ardından Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kamera kayıtlarında kamyonetin caddede sola dönmek için yavaşlayan araçlara çarpma anı yer alıyor.

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