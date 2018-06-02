Giresun'daki FETÖ/PDY davasında karar

GİRESUN (AA) - Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan, aralarında il imamı olduğu öne sürülen kişinin de bulunduğu 30 sanıktan 24'üne hapis cezası verildi.

Giresun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 31 Mayıs Perşembe günü başlayan duruşmaya, aralarında il imamı Hikmet B'nin de bulunduğu 16 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Sanıklar, son savunmalarında, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Hikmet B'yi "FETÖ/PDY üyeliği ve yöneticiliği" suçundan 18 yıl, diğer sanıklardan 23'ünü de "FETÖ/PDY üyeliği" iddiasıyla 1 yıl 10 ay 15 gün ila 9 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, 6 sanığın ise beraatine hükmetti.

Giresun'da 2013-2016 yıllarında il imamı olarak görev yaptığı öne sürülen Hikmet B, darbe girişiminin ardından tutuklanmıştı.

