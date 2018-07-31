Giresun'daki LPG tankeri kazası

GİRESUN (AA) - Espiye ilçesinde LPG yüklü tankerin duvara çarpmasının ardından patlama riskine karşı kapatılan Giresun-Trabzon karayolu ulaşıma açıldı.
Giresun-Trabzon Karayolunun Arıdurak köyü kavşak mevkisinde yol kenarındaki duvara çarpan gaz dolu tankerde soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, tedbir amacıyla olay yerinde bekletiliyor.
Tankerdeki gaz kaçağı kontrol altına alındı.
Emniyet yetkilileri tarafından tedbir amaçlı kapatılan Giresun-Trabzon karayolu tekrar ulaşıma açıldı.
Çalışmaların ardından tankerin bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.
Giresun-Trabzon Karayolunun Arıdurak köyü kavşak mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen gaz dolu tanker, kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpmıştı. Tankerde gaz kaçağı meydana gelirken, emniyet yetkilileri tarafından patlama riskine karşı tedbir amaçlı karayolu çift taraflı ulaşıma kapatılmıştı.
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