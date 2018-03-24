Giresun’daki orman yangınlarında 7 hektar alan zarar gördü

Giresun’da dün gece 4 farklı yerde meydana gelen orman yangınları ile alakalı Giresun Orman Bölge Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada toplamda 7 hektar alanın çıkan yangınlarda dolayı zarar gördüğü açıklandı. Yangınlarla alakalı Giresun Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Giresun ilimizde 23.03.2018 günü Görele, Espiye, Giresun ve Bulancak İlçelerinde ziraat ve orman alanlarında yangın çıkmıştır. Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğü ve Görele Orman İşletme Şefliği Dayılı Köyü, Kayabaşı Tepesi mevkii 43 nolu bölmede saat 23.00 başlayan yangına 1 mahalli yönetici, 2 teknik eleman, 4 memur, 2 yangın söndürme işçisi, 5 mükellef, 8 jandarma; 2 pikap, 1 arazöz, diğer kurumlardan 3 araçla katılmışlardır. 24.03.2018 tarihinde saat 02.00’de kontrol altına alınan yangın 03:45’de söndürülmüştür. Örtü yangını şeklinde 1 hektarlık orman alanı yanmıştır. Espiye Orman İşletme Müdürlüğü’nde Cibril Köyünde saat 19:45’de başlayan yangın tarım alanında (fındık bahçesinde) olup yangına, 2 Mahalli Yönetici, 2 teknik eleman, 1 Memur, 5 Yangın söndürme işçisi, 3 mükellef ve 6 polis; 3 pikap ve diğer kurumlara ait 5 araçla yangına müdahale edilmiştir. 0,3 Ha. alan tarım alanı yanmış olup; yangın saat 24.03.2018 saat 01:15 de tamamen söndürülmüştür.

Giresun Orman İşletme Müdürlüğü Alınca Köyü 28-28 Nolu Bölmedeki yangın 23.03.2018 tarihinde 21:40 da çıkmış olup 177’ye ihbar edilmiş 21:55 de yangın müdahale edilmiştir. Müdahale ve söndürme çalışmalarına Kurumumuzdan 3 arazöz 2 ilk müdahale aracı, 3 pikap ve diğer kuruluşlardan 4 adet su ikmal aracı ile birlikte 2 Mahalli Yönetici, 8 teknik eleman 2 memur ve 6 yangın söndürme işçisi, 25 yangın mükellefi, 20 jandarma ve 20 polis olmak üzere 83 kişi katılmıştır. Yangın 23:00 da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları 24.03.2018 tarihinde saat 01:00 son bulmuştur. 5 Hektar alan yandığı görülmüştür. Yangın alanı Orman dışı alan olan ziraat parsellerinde kalmaktadır.

Giresun Orman İşletme Müdürlüğü Bulancak Orman İşletme Şefliği Arifli Köyü 24 Nolu Bölmesinde saat 21:30’da başlayan yangına 21:40’da 1 Mahalli Yönetici, 1 teknik personel, 2 Memur, 4 Yangın Söndürme İşçisi, 4 Mükellef, 3 Polis; 2 pikap ve 1 arazöz ile ilk müdahalede bulunulmuştur. Örtü yangını şeklinde gerçekleşen yangında 1,2 Ha. alan bozuk orman alanı yanmıştır. Yangın 23:00’de kontrol atına alınmış, 23:40’da tamamen söndürülmüştür.”