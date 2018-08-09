Giresun'daki şiddetli yağış

GİRESUN (AA) - Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın, yüksek kesimlerde etkili olan yağışın yol açtığı hasarın tespiti için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışların heyelanlara ve menfez taşkınlarına neden olduğunu belirtti.

Birçok köy yolunun toprak kaymaları ve taşkınlar sonucu kapandığını kaydeden Taşkın, "Ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu kapalı bulunan köy yollarımız yeniden ulaşıma açıldı. Şu anda ulaşım sağlanamayan köyümüz yok. Ekiplerimiz yollarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde konuştu.

Hasar tespit çalışmalarına başladıkları bilgisini veren Taşkın, "Toprak kaymaları ve menfezlerin taşması sonucu altyapılarda hasarlar söz konusu. Hasar tespitlerine başladık. Kısa zamanda tamamlayarak hasarların giderilmesi için gerekli çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

