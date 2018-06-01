Giresun'daki terör operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde 2 bölücü terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında vatandaşlar, İlçe Jandarma Komutanlığında kurban kesti.

Güceliler ve Belediye Başkanı Aytekin Geçgel, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek askerlere destek oldu. Burada, görev yapan askerler için kurban kesilerek dualar edildi.

Geçgel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 teröristin etkisiz hale getirilmesinin güvenlik güçlerine ve vatandaşlara moral olduğunu söyledi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bu aylarda çok yoğun bir yeşillenme olduğuna dikkati çeken Geçgel, "5 metre ötesini bile görmek zor, tabii askerlerimizin dikkati, vatandaşlarımızın gördüğü her şeyi emniyet teşkilatlarıyla paylaşması sonucu böyle bir başarı oldu, çok mutlu olduk." dedi.

Geçgel, dün akşam haberin duyulmasının ardından küçük çocukların dahi Türk bayraklarıyla ilçede dolaştığını ifade ederek "Dün gece biz tam bir bayram havası yaşadık. Karadeniz Bölgesi'nde terör örgütüne yer yok." diye konuştu.

Askerlerin halkın gözbebeği olduğunu dile getiren Geçgel, "Hem onlara dua ettik hem de kurban kestik. Onların bir kısmı bu bölgede kalacak, bir kısmı bir süre sonra gidecek. Jandarma bölüğümüzü ziyaret ederek onlara destek olduk, kurban kestik." değerlendirmesini yaptı.

