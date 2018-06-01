Giresun'daki terör operasyonu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 2 uzun namlulu silah, 4 el bombası, bir uzaktan kumandalı patlayıcı ve çeşitli malzemeler ele geçirildiği bildirildi.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 31 Mayıs'ta terör örgütüne yönelik operasyonda Mehmetçik ile teröristler arasında çatışma çıktığı anımsatıldı.

Çatışmada "Sores" ve "Berduhan" kod adlı bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, teröristlerden birer M-16 piyade tüfeği, AK-47 kaleşnikof tüfek ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği ve gece görüş dürbününün yanı sıra 4 Rus tipi el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, çatışmada Mehmetçiğin herhangi bir zayiat vermediği, konuya ilişkin olay yerinde inceleme yapan cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Operasyonun devam ettiğine işaret edilen açıklamada, jandarma timlerinin bölgedeki arama tarama faaliyetinin sürdürüldüğü aktarıldı.

