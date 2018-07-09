Giresun'daki terör operasyonu

GİRESUN (AA) - Güce ilçesi kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci için Giresun Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Tirebolu Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı Giresun Jandarma Komutanlığındaki alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Buradaki törene şehidin yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Jandarma Bölge Komutan Vekili Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile askeri personel katıldı.

Daha sonra cenaze nakil aracıyla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı burada askeri uçakla memleketi Konya'ya gönderildi.

Havalimanındaki uğurlama törenine ise yakınları ile Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu Vali Vekili Adem Öztürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Çoruh ve askeri personel katıldı.

