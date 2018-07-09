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Giresun'daki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 20:43 | Son Güncelleme

Operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin naaşı, Konya'da yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı

Giresun'un Güce ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin cenazesi memleketi Konya'ya getirildi.

Şehit Cevizci'nin naaşı, uçakla getirildiği Konya Havaalanı'nda yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında uçaktan alınarak cenaze aracına konuldu.

Bu sırada şehidin babası Mehmet, annesi Fadime, eşi Sümeyye Cevizci ve diğer yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze aracına konulan Cevizci'nin naaşı, Ilgın Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Cevizci, yarın öğlen vakti Ilgın ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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