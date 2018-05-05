Giresun'un otlu yemekleri yarıştı

Aksu, insanların farklı lezzetleri tatmak için dünyanın farklı yerlerine gidebildiklerine işaret ederek, Giresun'u dünya vejetaryen mutfağının merkezi haline getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Vejetaryen mutfak adına Türkiye'de en iyi yerlerin başında Giresun'un geldiğini ifade eden Aksu, "Dünyada da en iyi yerlerden biriyiz, çeşitliliğimiz çok fazla. Biz ısırganı, lahana diblesini, kiraz tuzlusunu, kaldirik otunu sadece biz yemeyelim başkaları da yiyebilsin diye bu yarışmayı başlattık. İnşallah bunda başarılı olacağız." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ise turizmin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını vurgulayarak, "Karadeniz, özellikle de Giresun, gelişen turizm çeşitliliği açısından birçok kaynağa sahip. Doğası yanında gastronomisi ile çok önemli bir yere sahip. Burada et yok, tahıl yok belki ama otun her çeşidi bulunuyor." diye konuştu.

Bunun çok önemli bir unsur olduğuna işaret eden Gürgenci, Giresun'un ileriki dönemde gastronomi ile ilgili çok daha olumlu gelişmeler yaşayacağını belirtti.

- Karadeniz otları dünyaya tanıtılacak

Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Rasim Çakıcı ise bölgede birçok endemik otun yer aldığını ancak bunların tanıtılamadığını söyledi.

Çakıcı, "Hindular otlarını, baharatlarını dünyaya satıyorlar, biz tanıtıp satamıyoruz çünkü Giresun'un, Ordu'nun, Trabzon'un otlarını dünyaya pazarlayamıyoruz. Federasyon olarak Giresun ve Karadeniz'de bu durumu tersine çevirmek için birtakım çalışmalar yapıyoruz. 2-2,5 yıl sürecek bu çalışma ama neticesi iyi olacak." ifadesini kullandı.

