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"Girişimcilere çok fazla fon var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 18:10 | Son Güncelleme

TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı Dönem Başkanı Ayşegül İldeniz: - "Devlet kurumlarında, odalarda da girişimcilere çok fazla fonlar var"

İZMİR (AA) - TÜSİAD Silikon Vadisi Ağı Dönem Başkanı Ayşegül İldeniz, "Devlet kurumlarında, odalarda girişimcilere çok fazla fonlar var." dedi.

İldeniz, İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen "İzmir'den Silikon Vadisi'ne Uzanan Yolculuk" isimli konferansta, memleketi İzmir'de böyle bir toplantıya katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Silikon Vadisi macerasının İntel şirketinde başladığını, vadiyi ayakta tutan iki omurganın insan ve para olduğunu ifade eden İldeniz, "Silikon Vadisi'ni burada kurabiliriz. İzmir'de üniversitelerimiz, teknoloji departmanlarımız ve önemli hocalarımız var. Sosyal alanlar açısından çok çekici bir yer. Eksik olan şey, güçlü şirketler burada değil henüz. Birkaç eksik ayak var, bunların üzerine çalışılırsa olabilir diye düşünüyorum. Bunlar ülkemizin makro yapısıyla bağlantılı şeyler ama çok büyük istek ve beklenti olduğunu görüyorum. Yurt dışında faaliyet gösteren kişilerle bir köprü kurulması lazım." diye konuştu.

Dünyada girişimcilik ve inovasyonun çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden İldeniz, Türkiye'de Silikon Vadisi gibi bir oluşumun olması için farklı düşüncelere açık olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de girişimciliğin son yıllarda çok önemli noktalara geldiğini vurgulayan İldeniz, "Bu konuda destek olmak isteyen insanlar ve iş adamları var. Devlet kurumlarında, odalarda da girişimcilere çok fazla fonlar var. Kaynak var ancak problem, konusuna hakim insan sayımız az." dedi.

İldeniz, girişimcilere, karşılaştıkların zorluklar karşısında pes etmemeleri gerektiğini anlattı.

İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve desteklenmesi adına birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

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