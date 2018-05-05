GittiGidiyor Türkiye’nin en iyi işvereni seçildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından GittiGidiyor, Great Place to Work Enstitüsü tarafından Türkiye’de 6’ncı kez açıklanan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” listesinde 50-250 çalışan kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, her yıl 60’tan fazla ülkede 8 bine yakın işletme ve 20 milyondan fazla çalışanı temsil eden analizlerle dünyanın en geniş kapsamlı kurum kültürü araştırmasını yapan Great Place to Work Enstitüsü, şirketleri “güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, gurur ve takım ruhu” boyutlarıyla ele alarak hazırladığı “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2018” listesini açıkladı.

Bu yıl 6’ncısı açıklanan, farklı sektör ve çalışan sayısı kategorilerinde 162 şirketin katıldığı değerlendirmenin sonucunda, 50-250 çalışan kategorisinde birincilik, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu GittiGidiyor’un oldu.

Bir eBay şirketi olan GittiGidiyor’un kurumsal kimliğinin temelinde eşitlik, çeşitlilik ve güven kültürü son derece önemli bir yer tutuyor. GittiGidiyor, çalışanlarına bu bakış açısıyla sunduğu çalışma ortamıyla, şirketleri kurum kültürü ve şirket çalışanlarının deneyimlerine göre analiz eden Great Place to Work’te birinciliği elde etti.