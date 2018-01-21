İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin, Göztepe ile oynadığı karşılaşmada rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında omzu çıkan sarı-lacivertli takımın Brezilyalı futbolcusu Giuliano'nun tedavisine başlandı.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Göztepe ile oynadığı maçta girdiği bir pozisyonda yere düşen Giuliano Victor De Paula'nın omzunun çıktığı tespit edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü sağlık sponsoru Liv Hospital'da omzu yerine oturtulan Giuliano'nun kolu omuz askısına alındı ve tedavisine başlandı." ifadelerine yer verildi.
(AA)
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