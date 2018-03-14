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Giysi toplama kutularına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 18:50 | Son Güncelleme

Bafra Belediyesi’nin özel bir kuruluş ile işbirliği halinde başlattığı geri dönüşüm projesi büyük ilgi gördü.İlk etapta ilçenin merkezi 15 yerine konulan giysi toplama kutuları vatandaşların yoğun ilgi ve talebi ile artırıldı.

Giysi toplama kutularına yoğun ilgi

Bafra Belediyesi’nin özel bir kuruluş ile işbirliği halinde başlattığı geri dönüşüm projesi büyük ilgi gördü.
İlk etapta ilçenin merkezi 15 yerine konulan giysi toplama kutuları vatandaşların yoğun ilgi ve talebi ile artırıldı. İlave edilen kutularla beraber kutu sayısı 21 mahallede 50’yi geçti.
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin yaptığı açıklamada, “Hayırseverlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma milletimizin önemli özelliklerinden biridir. Biz bunu ilçemizde sürekli yaşamaktayız. İhtiyaç sahibi insanlarımıza hemşehrilerim her zaman yardımcı olmaktadır. Özel bir şirket ile işbirliği yaparak başlattığımız geri dönüşüm uygulamasına hemşehrilerim akın akın destek oldu. 15 geri dönüşüm giysi kutusu ile başlayan projemiz bu yoğun ilgi nedeniyle 21 mahallemize yaygınlaştırıldı. Genelde belli bir süre geçtikten sonra kutular boşaltılıyordu. İlçemizde bu süreden çok önce boşaltılmaktadır. Buradan elde edilen imkânlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza geri dönecektir. Bu projeye gönülden ve koşarak sahip çıkan hemşehrilerime, muhtarlarımıza ve tüm kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.
Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin açıklamasını şöyle tamamladı: “Bafra Belediyesi olarak sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya çok önem verdik. Sosyal belediyeciliği öne çıkardık. Sosyal belediyeciliği çeşitlendirdik. Toplumumuzun her kesimine ulaştık. Tüm imkânlarımızı seferber ettik. İnsanlarımıza bir nebze yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Eğitimden sağlığa, öğrencilerimizi destek, asker ailelerimize, gıda yardımından, ev bakım ve tamiratlarına, okul ve cami bahçelerimizin tanziminden kıyafet yardımlarına kadar her alanda yaptığımız bu çalışmalarımızı 9 yıldır devam ettiriyoruz. Bu anlayışımız kesintisiz olarak sürecektir.”

Giysi toplama kutularına yoğun ilgi

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