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Gizemli çocuklar Salda Gölü'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 19:24 | Son Güncelleme

Özel eğitim merkezlerinde eğitim gören 10 otistik çocuk, Burdur'daki beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü'nü gezerek gözlemde bulundu - Proje uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Tabur: - Genellikle kapalı ortamlarda kalan bu çocuklarımıza, doğanın ve toplumun bir parçası olduklarını fark ettirmeye çalışıyoruz"

Özel eğitim merkezlerinde eğitim gören otizmli çocuklar, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü'nü ziyaret etti.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından uygulanan, "Gizemli Çocuklar Doğada-2" projesi kapsamında 10 otizmli çocuk, aileleri ve yüksekokul öğrencileri, doğal güzelliğiyle büyüleyen Salda Gölü'nü gezerek, teleskopla gözlemde bulundu.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Tabur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı tarafından desteklendiğini belirtti.

Projenin kuşlar, bitkiler, coğrafya ve topoğrafya gibi doğa eğitimi içeren bir programı olduğunu belirten Tabur, "Çocuklarımıza basit egzersizler yaptırıyoruz. Ayrıca, doğa gezileri de düzenleyerek, genellikle kapalı ortamlarda kalan bu çocuklarımıza, aileleri ile birlikte zaman geçirmelerinin dışına çıkarak, doğanın ve toplumun bir parçası olduklarını fark ettirmeye çalışıyoruz. diye konuştu.

Tabur, proje kapsamında otizm konusunda uzman kişilerin, çocukların aileleriyle de bir araya geldiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Uzmanlarımızın vereceği eğitimler, ailelerin çocuklarına karşı tutum ve davranışlarında değişikliğe yol açacağından dolayı bu tür katkılar çocukların bir nevi tabiatında değişikliğe yol açıyor. Dolayısıyla TUBİTAK'ın 4004 projeleri topluma çok büyük bir katkı sağlıyor."

Otizmli çocuk annesi olan Türkan Can da proje sayesinde bu tür gezilerin kendisine iyi geldiğini dile getirerek, "Değişik ortamlar, değişik insanlarla karşılaşmak hem çocuğum için hem de benim için çok iyi oldu." dedi.

Bu tür gezilerin otizmli çocukları sosyalleştirdiğini anlatan veli Ebru Özkoç da "Otizmli çocuklar kalabalık ortamlara girmedikleri için kalabalığa girmeye alışıyorlar." ifadesini kullandı.

Öğrenci Engin Uzunoğlu da proje ile otizmli çocukları tanıma ve onlarla ilgilenme fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Otizmli çocuklarla ilgileniyoruz, onlara eğitim verip, gezdiriyoruz. Ailelerinin dinlenmesi için fırsat sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

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