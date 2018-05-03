HABER

Gizemli kızın görüldüğü mezarlığa akın edenler, polise zor anlar yaşattı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 16:31 | Son Güncelleme

ÖĞRENCİLER NOT BIRAKTI Çorum'da, geceleri Ulu Mezarlık'a gelerek Fatma Çiftçi’ye ait mezar başında ağlayan genç kız, kentte en çok konuşulan konu oldu.

Gizemli kızın görüldüğü mezarlığa akın edenler, polise zor anlar yaşattı (3)

ÖĞRENCİLER NOT BIRAKTI
Çorum'da, geceleri Ulu Mezarlık'a gelerek Fatma Çiftçi’ye ait mezar başında ağlayan genç kız, kentte en çok konuşulan konu oldu. Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşların da mezarlığa ziyareti sürüyor. Bir gurup öğrenci bahse konu mezarın başına gelerek mektup bıraktı. Anadolu Lisesi öğrencileri gizemli kıza bıraktıkları mektupta "Selamün aleyküm, Biz Anadolu Lisesi öğrencileri olarak 11 kişi okuldan kaçarak buraya geldik. Eğer bir derdin varsa konuşarak çözebiliriz. Güvenlik görevlisinden de yardım isteyebilirsin, Tüm Türkiye seni konuşuyor artık ortaya çık" diye not bıraktı.

FOTOĞRAFLI

Gizemli kızın görüldüğü mezarlığa akın edenler, polise zor anlar yaşattı (3)Gizemli kızın görüldüğü mezarlığa akın edenler, polise zor anlar yaşattı (3)Gizemli kızın görüldüğü mezarlığa akın edenler, polise zor anlar yaşattı (3)

Rektöre engelli raporuyla ÖTV indirimli lüks araçRektöre engelli raporuyla ÖTV indirimli lüks araç
Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia!Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia!
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitemBülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.