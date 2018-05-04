Gizemli kızın görüldüğü mezarlığa akın edenler, polise zor anlar yaşattı (4)

GECE ONLARCA KİŞİ MEZARLIĞA GELDİ Çorum’da bir hafta içinde 5 gece Ulu Mezarlık'a gelerek gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, kentte merak konusu oldu. Kentte farklı söylentiler ortaya atılırken, vatandaşlar gece Ulu mezarlığa akın etti. Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi için bölgeye kamera kurulurken, bu gece mezarlığa gelen yaklaşık 150 kişilik bir grup, mezarlığın korkuluklarından atlayıp içeriye girdi. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen ellerinde sopa ve fenerlerle mezarlığa giren bazı kişiler dişarı çıkarken, birçok kişi ise gizemli kızı bulmadan çıkmayacaklarını belirttiler. Tehlikeye aldırış etmeden demir korkulukların üstünden atlayan bazı vatandaşların ise “Kızı bulduk” diye bağırmaları üzerine hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri mezarlık içerisinde gezinen kişileri dışarıya çıkarmak için çaba sarf ederken, bazı kişiler mezarlıkta gizemli kızı aramayı sürdürdü. Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)-
24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu
Erdoğan'dan Abdullah Gül yorumu: Beni hiç konuşturmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin suçlaması
Dünya'nın uzaydan çekilen sıra dışı görüntüleri
Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı Protokolü'nü imzaladı
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
İstanbul Fatih'deki cinayet saniye saniye kamerada! İşte o anlar...
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum