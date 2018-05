'Gizli cennet' Yerköprü Şelalesi, turizme açılıyor

''Şelale, Göksu Nehri üzerindedir. Nehir, şelalenin yaklaşık 1 kilometre gerisinde kayboluyor ve farklı noktalardan yer altından çıkan su ise şelaleden akıyor. Yerköprü denilmesinin manası da budur. Göksu Nehri kurusa bile bu şelale asla kurumaz. Buranın turizme açılması için de çevre düzenlemesi, piknik alanları, seyir terası yapıldı. Ayrıca bungalov evler ile karşı geçiş için bir köprü yapılacak. ''

Hadimioğlu, şelalede daha önce sık sık boğulma olaylarının meydana geldiğini, yapılacak çevre düzenlemesi çalışmalarıyla da bunun engelleneceğini kaydetti.

Şelaleyi gezmeye gelen Abidin Çatal ,''Karaman'dan geldik. Ülkemizde Manavgat ve Düden Şelalesi biliniyor; ama Konya'daki Yerköprü Şelalesi de görülmeye değer güzel bir şelaledir. Herkesin gezip görmesi gerekir. Fotoğraf için de mükemmel bir yer.'' dedi.

Emrullah Andaç da, daha önce sık sık boğulanların olduğunu ve şu an önlem alınmaya başladığını belirterek, ''Bizlere büyüklerimiz, şelale çok can aldığı için yıllar önce can kaybı yaşanmaması için canlı koyun atıldığını anlatmışlardı. Şimdilerde boğulma olayı azaldı. Burası doğa güzelliğiyle görülmeye değer bir bölgedir'' diye konuştu.