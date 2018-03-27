Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Türkiye'nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan ve yılda 600 bin kişinin ziyaret ettiği Karadağ eteklerindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, 2,5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Restorasyon çalışmaları sırasında daha önce bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli bir geçitle ulaşılan nokta tespit edildi.

Hristiyanların tapınak veya kutsal alanı olarak kabul ettiği ‘şapel’ olduğu belirlenen alanda bugüne kadar görülmemiş ‘Cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam’ tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirtildi. Şapelin gün yüzüne çıkarılması ve ziyarete açılması için başlatılan restorasyon çalışması sürerken, bu kez Sümela Manastırı'nda bugüne kadar görülmemiş ve 'Çile odası' adı verilen yeni alanlara ulaşıldı.

Küçük şapel odalarından oluşan ve duvarlarında fresklerin yer aldığı alanların da restorasyona dahil edilerek gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatıldı. 30 metrelik yol yapılmasının planlandığı alan içindeki hasar gören fresk ve çatı kısımları yeniden onarılacak, restorasyonu tamamlandığında ise Sümela Manastırı yeni bir ziyaret alanlarına kavuşmuş olacak.