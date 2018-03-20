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Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! Kedicik Adnan Oktar'dan böyle kaçmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 09:37 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın gözde kediciklerinden Ceylan Özgül'ün telaş içinde ayağında terlik ve geceliğiyle kaçtığı gizli kamera görüntüleri büyük yankı uyandırdı.

Gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı! Kedicik Adnan Oktar'dan böyle kaçmış

Kamuoyunda en çok tanınan kediciklerden Ceylan Özgül'ün Adnan Oktar'ın yanından ayağında terlik ve geceliğiyle kaçtığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

TÜRK LİRASINI BİLE TANIMIYORMUŞ

Sosyal medya hesabından da dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın yanında kendisine ilişkin hiçbir kararı kendisinin veremediğini belirterek, yıllar önce değişen Türk Lirasını dahi tanımadığını öne sürdü.

Ceylan Özgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dikkat edin sizi kaydedecekler. Gizli kameralarla, açık kameralarla kaydedecekler. AVM'lerde resimlerinizi çekecekler. Sonra onların üzerinde oynayacaklar ve istedikleri amaca hizmet etmezseniz aleyhinize kullanmaya kalkacaklar. Korkmanıza gerek yok şeytanın hilesi zayıftır" ifadelerini kullandı.

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ADNAN OKTAR CEPHESİNDEN YALANLAMA

Ceylan Özgül'ün iddialarına Adnan Oktar kanadından yalanlama geldi. Oktar'ın "kediciklerinden" Tülay Kumaşçı sosyal medya hesabından attığı mesajlarda Ceylan Özgül'ün sözlerinin doğru olmadığını, bir yıl önce kendi isteğiyle babasının yanına gittiğini iddia etti.

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Ceylan Özgül adnan oktar kedicik

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