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Gizli odadan çıktı! İşte YPG'deki yabancı teröristler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 07:27 | Son Güncelleme

Afrin'de tünel içindeki odadan çıkan flash bellekte ABD'nin yetiştirdiği teröristlerin isimler belli oldu.

Gizli odadan çıktı! İşte YPG'deki yabancı teröristler

Afrin'de 9 şehidin verildiği Keltepe bölgesinde YPG'li teröristlerin sığınak olarak kullandığı tünel içindeki özel odada ele geçen 2 flash bellek, çoğu ABD'li olan yabancı teröristlerin örgüte verdiği desteği ortaya koydu. YPG saflarındaki 422 yabancı teröristin 29'unun öldürüldüğü belirlendi. Teröristlerin isimlerinin yanında keskin nişancı, silah eğitmeni, ABD özel birliğinde görev yapmış, ağır silah uzmanı gibi ifadeler yazılı olduğu öğrenildi.

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GİZLİ ODADAN ÇIKTI

1 Mart'ta Racu beldesindeki Keltepe'de sisli ve yağmurlu havayı fırsat bilen teröristler, gizlendikleri tünellerden sızarak askerlere saldırmış, çıkan çatışmada 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken 9 asker şehit olmuştu. Keltepe bölgesinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren askerler, hain saldırının yapıldığı tünellerde arama yaparken sözde 'sorumlular' için oluşturulmuş özel bir odada çıkan 2 flaş bellekte başta ABD'liler olmak üzere YPG içinde bulunan yabancı uyruklu teröristlerin isimleri ve fotoğrafları yer alıyordu.

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"AĞIR SİLAH UZMANLARI VE ESKİ ASKERLER"

Sabah'ta yer alan habere göre, fotoğraflar, terör örgütü ile ABD bağlantısını da bir kez daha gözler önüne serdi. 422 yabancı uyruklu terörist arasında, ABD'lilerin yanı sıra Fransa, Çin, Japonya, Cezayir, Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Slovenya, Avustralya ve İspanya vatandaşlarının da bulunduğu görüldü. YPG saflarında ABD'li keskin nişancılar, silah eğitmenleri, ABD ordusunda görev yapmış ağır silah uzmanları ve ABD Özel Kuvvetler'de görev almış eski askerlerin olduğu da belirlendi. Kanadalı Hevi Piling isimli kadın teröristin yanında keskin nişancı olduğu, ABD'li Jamie Lane kod adlı teröristin silah eğitmeni olduğu yazılı. Damien Boudsommier ise Fransız ve BM adına Afganistan'da görev yapmış. Teröristler arasında bulunan Çin asıllı İngiltere vatandaşı Manchester Üniversitesi mezunu Huang Lei de dikkat çekti.

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı YPG ABD

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
abd li öldürmekte ayrı keyiftir
dünyadaki en büyük teröristlerin amerikalılar olduğunu düşünüyorum.
Allah im bu kâfirlere aman verme ordumuzu milletimizi daima Muzaffer eyle.. son ordusudur bu İslam'ın
ne istiyosunuz lan bu ülkeden ! bütün dünya birlik olmuş dostumuz yok şuraya bak !
İNCİRLİK HALA AÇIK...
Zaten bilinen bir gerçek. Yabancı teröristleride Ypg lilerle birlikte Afrine gömeceğiz inşallah.
coniler hepinizin sonu cehennem olacak
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