Gizli tanık "Garson" 2011-2017 arasında FETÖ'nün mahrem yapılanması içerisinde yer aldığını belirterek, "Geçen yıl nisanda FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında 'abilik' yapan 4 bin 700 kişiye ait bilgilerin yer aldığı 2 SD kart ve 1 telefonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettim. Ben veri toplayıcı olarak görev yaptım. Topladığım verileri sayman olarak işledim. Örgüt içerisinde Türkiye genelinde 160 veri toplayıcı vardı. Zaman zaman veri toplayıcılarla bir araya geliyorduk." diye konuştu.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve müştekiler katıldı.

Örgüt içerisindeki kodlamaların anlamlarını anlatan gizli tanık, "A4" ile fişlenmiş birinin teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı üst seviyede olan kişiyi ifade ettiğini, "SAYA" koduyla fişlenmiş kişinin ise zaafları olmayan, her şeyiyle kendisini örgüte teslim etmiş polis memurlarını ifade ettiğini kaydetti.

Mahkeme Başkanının, "17-25 Aralık sonrası açığa alınanlara, ihraç edilenlere 'maaş ve adli ve idari soruşturma için ödenen avukat parası' şeklinde not tutmuşsunuz" sözleri üzerine tanık, "Örgüt üyelerinin maddi ihtiyaçları karşılanıyordu. Bizden toplanan paraların nereye ödendiği yönünde izahat soruyorlardı. 'Himmet topluyorsunuz, ne yapıyorsunuz bunları' diye sorulunca biz de belgeliyorduk." dedi.

Mahkeme heyeti duruşmaya cuma günü devam edilmesini kararlaştırdı.

- Dava ve iddianame

"Askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar e-postası üzerine başlatılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.