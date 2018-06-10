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"Gizliden ittifakın içerisinde olan HDP ile mi birlik olacaktık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 00:54 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan: "Ne yapacaktık, CHP ile ittifak yapıp, adayını mı destekleyecektik? CHP ile iş birliği yapan, onlara göz kırpan, gizliden ittifakın içerisinde olan HDP ile mi birlik olacaktık? Bunlara su taşıyan Saadet Partisi ile mi birlik olacaktık?" - "Terörle mücadele konusunda hükümeti destekliyoruz, dış politikada devletimizin ve milletimizin yanındayız. Cumhur İttifakı ile güçlü bir cumhurbaşkanı ve güçlü bir Meclis istiyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin, "Ne yapacaktık, CHP ile ittifak yapıp, adayını mı destekleyecektik? CHP ile iş birliği yapan, onlara göz kırpan, gizliden ittifakın içerisinde olan HDP ile mi birlik olacaktık? Bunlara su taşıyan Saadet Partisi ile mi birlik olacaktık?" dedi.

Aycan, Afşin ilçesindeki bir tesiste düzenlenen programda, partisinin Kahramanmaraş milletvekili adaylarını tanıtarak, 24 Haziran'daki seçimler için vatandaşlardan destek istedi.

Seçimlere iki hafta kaldığını belirten Aycan, MHP'nin TBMM'de güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Aycan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, MHP ve AK Parti'nin ortak modeli olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini ve oy istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bazı kesimler Devlet Bahçeli'nin neden aday olmadığı hakkında lüzumsuz sorular sorarak tartışma oluşturmak istiyor. MHP burada da devlet duruşunu göstermiştir. Önemli olan milletin birlik ve beraberliği, devletin güçlü olmasıdır. Bundan dolayı ittifak oluşturulması gerekliliği doğmuş ve bu ittifakın adını da Genel Başkanımız 'Cumhur İttifakı' olarak belirtmiştir. MHP olarak Cumhur İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi belirttik. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."

- "Devletimiz ve milletimiz için en doğru kararı verdik"

Aycan, Cumhur İttifakı'na destek vermenin devletin ve milletin refahı için en doğru karar olduğunu vurguladı.

MHP ile AK Parti ittifak yaptığında, kendilerini eleştiren 4 benzemezin, bugün bir araya gelerek kendi ittifaklarını oluşturduklarına dikkati çeken Aycan, bugünkü sistemin ittifak yapılmasını gerektirdiğini söyledi.

Aycan, temel ve manevi değerler ortak noktalarında olduğu için AK Parti ile ittifak yaparak seçime girdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ne yapacaktık, CHP ile ittifak yapıp, adayını mı destekleyecektik? CHP ile iş birliği yapan, onlara göz kırpan, gizliden ittifakın içerisinde olan HDP ile mi birlik olacaktık? Bunlara su taşıyan Saadet Partisi ile mi birlik olacaktık? MHP olarak devletimiz ve milletimiz için en doğru kararı verdik. Terörle mücadele konusunda hükümeti destekliyoruz, dış politikada devletimizin ve milletimizin yanındayız. Cumhur İttifakı ile güçlü bir cumhurbaşkanı ve güçlü bir Meclis istiyoruz."

Milletvekilliği seçimlerinde kendi adayları için kapı kapı gezerek halktan oy istediklerini belirten Aycan, "Çünkü, MHP'nin güçlü olması demek Recep Tayyip Erdoğan'ın da güçlü olması demektir. MHP'nin güçlü olması sadece teröristlere ve Türkiye düşmanlarına korku salacaktır." sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
afşin iftar Kahramanmaraş MHP seçim sefer aycan

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