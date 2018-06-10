MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin, "Ne yapacaktık, CHP ile ittifak yapıp, adayını mı destekleyecektik? CHP ile iş birliği yapan, onlara göz kırpan, gizliden ittifakın içerisinde olan HDP ile mi birlik olacaktık? Bunlara su taşıyan Saadet Partisi ile mi birlik olacaktık?" dedi.

Aycan, Afşin ilçesindeki bir tesiste düzenlenen programda, partisinin Kahramanmaraş milletvekili adaylarını tanıtarak, 24 Haziran'daki seçimler için vatandaşlardan destek istedi.

Seçimlere iki hafta kaldığını belirten Aycan, MHP'nin TBMM'de güçlü bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Aycan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, MHP ve AK Parti'nin ortak modeli olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini ve oy istediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bazı kesimler Devlet Bahçeli'nin neden aday olmadığı hakkında lüzumsuz sorular sorarak tartışma oluşturmak istiyor. MHP burada da devlet duruşunu göstermiştir. Önemli olan milletin birlik ve beraberliği, devletin güçlü olmasıdır. Bundan dolayı ittifak oluşturulması gerekliliği doğmuş ve bu ittifakın adını da Genel Başkanımız 'Cumhur İttifakı' olarak belirtmiştir. MHP olarak Cumhur İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi belirttik. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır."