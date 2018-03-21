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GKM’de Çanakkale anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 11:21 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Tarihçi Ahmet Anapalı’nın konuk olduğu ‘Bir Destandır Çanakkale’ konulu konferansı gerçekleştirdi.Gebze Belediyesi Mart ayı kültür-sanat ekinlikleri kapsamında ‘Bir Destandır Çanakkale’ konulu konferansı gerçekleştirdi.

GKM’de Çanakkale anıldı

Gebze Belediyesi Mart ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Tarihçi Ahmet Anapalı’nın konuk olduğu ‘Bir Destandır Çanakkale’ konulu konferansı gerçekleştirdi.
Gebze Belediyesi Mart ayı kültür-sanat ekinlikleri kapsamında ‘Bir Destandır Çanakkale’ konulu konferansı gerçekleştirdi. Çanakkale Zaferinin 103’üncü yıl dönümü münasebetiyle gerçekleşen programa Tarihçi Ahmet Anapalı konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü Ersoy Dede’nin yaptığı konferans Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.
Verdiği konferansta Çanakkale ile Afrin’in bir bütün olarak incelenmesi gerektiğini belirten Anapalı, “Çanakkale ile bugün Afrin’i bağımsız ele alamayız. Nasıl ki bugün bu salonlarda yüz yıl önceki Çanakkale Zaferimizi konuşuyoruz yüz yıl sonra Afrin operasyonu bu salonlarda konuşulacak. Biz Çanakkale’de ayağa kalkarsak neler yapabileceğimizi gösterdik. Bugün de Afrin’de bunu gösteriyoruz. Bugün yaşananları bu sebeple çok iyi anlamalıyız, ilerde anlatılacak bir tarihi yaşıyoruz” dedi.
Kur’an-ı Kerim’e gizlenen bombayla şehit olan askerin hikayesini anlatan Moderatör Dede, “Bugün Afrin’e operasyona giden askerlerimiz giderken bizi beklemeyin diyorlar. Şahadete yürüyen birini hangi güç durdurabilir. Geçtiğimiz günlerde bir askerimiz Kur’an-ı Kerim’e tuzaklanmış el yapımı bomba ile şehit oldu. Kutsal kitabımız yerde bırakmamak için. Kim bilir belki de tuzak olduğunu biliyordu, ama yine de de yerde bırakmadı. Bu savaş kutsal kitapların altına bomba döşeyenler ile, onu yerde bırakmayanların savaşı. İşte Çanakkale ruhu” şeklinde konuştu.

GKM’de Çanakkale anıldı

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