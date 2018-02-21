GKRY'nin Akdeniz'de tek yanlı doğalgaz arama faaliyetleri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Akdeniz'de tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin, "Tek başınıza siz bu zenginliğe sahip olamazsınız. Bunun üzerinden bazı şirketlere yetki verip yolunuza tek yanlı devam edemezsiniz." dedi.
Özersay, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Kıbrıs adası ve etrafındaki doğal kaynakların sahibinin iki halk olduğuna işaret ederek, “Bizim rızamız olmadan bu kaynakların birileri aracılığıyla çıkarılması, dünya piyasalarına taşınması ve bunun üzerinden gelir elde edilmesi anlamlı değildir." şeklinde konuştu.
- "Uluslararası hukuka da hakkaniyet ilkelerine de aykırı"
GKRY'nin, Kıbrıs Türk halkının rızası olmadan bunu yapmasının zaten uluslararası hukuka da hakkaniyet ilkelerine de aykırı olduğuna dikkati çeken Özersay, Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile birlikte verdiği mesajın açık ve net olduğuna vurgu yaptı.
Özersay, Akdeniz'de çıkan doğal kaynaklarda Kıbrıs Türk halkının da ortak pay sahibi olduğuna değinerek, "Kıbrıs Türk tarafı artık doğalgaz arama faaliyetleri konularında bir aktör konumundadır. İzleyici konumunda değildir. Bu kaynakların sahibi iki halktır. Oranı tartışılır, ayrı bir meseledir. Bir malın iki ortak sahibi varsa diğer tarafın da rızası alınması gerekir, tek başınıza siz bu zenginliğe sahip olamazsınız. Bunun üzerinden bazı şirketlere yetki verip yolunuza tek yanlı devam edemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.
- Rum liderin açıklamaları iç kamuoyuna yönelik
Dışişleri Bakanı Özersay, Rum lider Nikos Anastasiadis'in Akdeniz'deki tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamanın kendi iç kamuoyuna yönelik olduğunu belirterek, "Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm olmadan önce eğer hepimize ait olan bu zenginlikler ile ilgili bir şey yapılacaksa ya her iki tarafın da rızasıyla birlikte yapacağız ya da buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Anastasiadis'in "Akdeniz'deki enerji planlarına aynı şekilde devam edeceğini" söylese bile bu alanda faaliyet yapılmasını sağlayamayacaklarını, böyle bir yetkilerinin olmadığını, bu bölgede halen uyuşmazlığın sürdüğünü ve bu kaynakların başka sahibinin de olduğunu ifade eden Özersay, “Hükümetimizin, Türkiye ile birlikte aldığı inisiyatif ile artık herkes bu kaynakların Rum tarafının aldığı tek başına kararlarla kullanılamayacağını görüyor, biliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Özersay, Rum liderin açıklamasına bakıldığında "Kıbrıs Türk tarafını bir nevi kandırabileceklerini" düşündüklerinin görüldüğünü, öyle bir dönemin artık geçmişte kaldığını bildirdi.
Anastasiadis, bugün yaptığı açıklamada, Akdeniz'deki tek yanlı doğalgaz arama faaliyetlerine "Türkiye'nin engellemelerine rağmen devam edeceklerini, gaz gelirlerinin de Ada'nın birleşmesinin ardından tüm Kıbrıslılar arasında paylaşılacağını" iddia etmişti.
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