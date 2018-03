GKV 13. ELT Konferansına yoğun ilgi

Yabancı dil öğretiminde yeni tekniklerin anlatıldığı ve geleneksel hale gelerek her yıl yabancı dil öğretmenlerinin merakla beklediği Gaziantep Kolej Vakfı tarafından organize edilen 13. ELT Konferansı "Effective Teaching Practices in 2018" temasıyla Tuğcan Otel’de düzenlendi.

Kuruluşunun 54.yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları düzenlediği etkinliklerle de sadece bünyesinde ki değil, Gaziantep ve çevre illerde görev yapan bir yabancı dil öğretmenlerini yakından ilgilendiren çalışmalarıyla da eğitime katkılarını sürdürüyor. Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 13.sü gerçekleştirilen Gaziantep Kolej Vakfı ELT konferansına (English Language Training \ İngilizce Dil Eğitimi Konferansı) Gaziantep, Adana Şanlıurfa Hatay, İskenderun ve Mersin’den katılan 240 akademisyen, İngilizce Öğretmeni ve İngilizce öğretmenliği bölümü öğrencilerinin katılımıyla Tuğcan Otel’de düzenlendi. 2018’de İngilizce dil öğretimindeki son gelişmelerin ele alındığı etkinliğe konuşmacı olarak Nik Peachey "Recap for encouraging reflection on learning" Andy Cowle "Picture this" Laura Moulton "You can’t say that!" Christopher Sheen "to MALL or not to MALL" Sam Whittam "Why the tortoise has a cracked shell" katılarak konferans ve workshoplarla katılımcıları bilgilendirdiler. Program, konuşmaların ardından GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Manea Gültekin ve Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Seden Tuyan denetimi altında yapılan poster sunumları ile devam etti. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden büyük katılımın gerçekleştiği Gaziantep Kolej Vakfı tarafından organize edilen 13. ELT Konferansı "Effective Teaching Practices in 2018" başarılı geçtiğini ifade eden GKV Özel Okulları Yabancı Diller Direktörü Cristina Manea Gültekin ”Bu yıl büyük bir katılımla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde yabancı dil öğretiminde yeni metot ve teknikler ele alınarak bunların eğitimde uygulanması ve daha çok başarı elde edilmesi için konunun uzmanları ve uygulayıcısı olan İngilizce öğretmenleri buluşturuldu. Başarılı geçen seminer ve söyleşilerin bölgemizde görev yapan öğretmenlerimize büyük katkılar sağladığını düşünüyoruz. Her geçen yıl daha fazla katılımla gerçekleştirilen Gaziantep Kolej Vakfı tarafından organize edilen Gaziantep Kolej Vakfı ELT Konferansı "Effective Teaching Practices in 2018" bundan sonraki yıllarda da düzenlenmeye devam edecektir. Emeği geçen idareci ve öğretmenlerimize, bizlerden desteğini esirgemeyen GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve yönetim ve mütevelli kurulu üyelerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi. GKV 13. ELT Konferansına konuşmacı olarak katılanlara GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki tarafından günün anısına birer plaket verilirken katılımcı öğretmenlere de sertifikaları törenle taktim edildi. Seminerlerin kendileri için çok yararlı olduğunu ifade eden İngilizce öğretmenleri de organizasyonu gerçekleştiren GKV Özel Okullarına teşekkür ederek “Her yıl bu organizasyonu yakından takip ediyor ve yabancı dil öğretiminde ki gelişen yeni teknikleri yakından görmek için geliyoruz. Bu yılda verimli geçti. Edindiğimiz bilgilerin yanı sıra edindiğimiz tecrübeler hepimiz için yararlı oldu” yorumunu yaptılar.