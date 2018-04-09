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GKV’liler Ankara’ya çıkarma yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:54 | Son Güncelleme

GKV Özel İlkokulu öğrencileri Ankara’ya çıkarma yaparak Anıtkabir’i ziyaret etti.

GKV’liler Ankara’ya çıkarma yaptı

GKV Özel İlkokulu öğrencileri Ankara’ya çıkarma yaparak Anıtkabir’i ziyaret etti. Ankara’nın tarihi ve kültürel yerlerinde de incelemeler yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri ziyaretlerini tamamlamalarının ardından Gaziantep’e döndü.
Ankara’ya çıkarma yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri Ankara’nın tarihi ve turistik yörelerinde incelemeler yaparken Anıtkabir’i de ziyaret ederek öğretmenleri Özlem Nida Yılmaz’ın rehberliğinde Atatürk’ün mozolesine törenle çelenk koydu. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 4. Sınıf Öğretmeni Özlem Nida Yılmaz rehberliğinde öğrenci ve velilerden oluşan kafile Ankara programları kapsamında Anıtkabir’i ziyaret ederek incelemeler yaptılar. GKV Özel İlkokulu öğretmeni Özlem Nida Yılmaz yaptığı değerlendirmede, "Öğrencilerim ve velilerimizle birlikte Ankara’ya gezi düzenleyerek burada önce Anıtkabir’i ziyaret ettik. Anıtkabir Komutanlığı’ndan aldığımız özel izinle; Atatürk’ün mozolesine çelenk konulup, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından Anıtkabir Anı Defterine gerek şahsım gerekse öğrencilerimizin duygularını yazdık. Elbette öğrencilerimiz için büyük bir deneyim olurken Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün manevi huzurunda olmak ve O’nunla ilgili anıları burada yaşayarak görmek hepimiz için önemli bir tecrübe oldu. Anıtkabir ziyaretimiz sırasında burada bulunan müzeleri de ziyaret ederek inceleme şansımız oldu. Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara’nın çeşitli tarihi ve kültürel mekanlarında da incelemeler yaparak gezi programımızı noktalayarak Gaziantep’e döndük. Yaşadığımız ülkenin sahip olduğu değerleri ve güzellikleri öğrencilerimize tanıtmak ve onların bu değerlere ve ülkemize sahip çıkması için gerekli bilgi donanımına kavuşmaları için bu tür etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Gezi boyunca bizleri yalnız bırakmayan velilerimize ve desteklerini esirgemeyen GKV Özel Okulları idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz” dedi.
Ankara programı kapsamında incelemelerini tamamlayan öğrenciler Gaziantep’e döndü.

GKV’liler Ankara’ya çıkarma yaptı

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