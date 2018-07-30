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Gladyatörler Kenti’nde İdil Biret konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 00:39 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen, Stratonikeia Antik Kenti'ndeki amfi tiyatroda piyano sanatçısı İdil Biret ve belediye orkestrası konser verdi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ndeki Stratonikeia Antik Kenti'nde piyano sanatçısı İdil Biret ve belediye orkestrası konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir ve Yatağan Belediyesince Stratonikeia Antik Kenti'ndeki amfi tiyatroda düzenlenen konserde, Şef Münir Akalın yönetiminde piyano sanatçısı İdil Biret ve belediye orkestrası sahne aldı.

3 bin yıllık antik kentteki konsere, çok sayıda müziksever ilgi gösterdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, konserin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Stratonikeia'daki konserin ikincisini düzenlediklerini ve geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Stratonikeia'nın tanıtımına önem verdiklerini vurgulayan Gürün, "Önemli bir geçmişe sahip, dünyanın en büyük mermer kenti olan Stratonikeia'da dünya çapındaki sanatçımızla hemşerilerimizi buluşturmak bizim için büyük bir onurdur. Böyle büyük bir kitle, sessizlikle ve huşu içerisinde sanatçımızı izledi. Vatandaşlarımız çok mutlu şekilde buradan ayrılıyorlar." dedi.

Kültürel değerlere sahip çıkıp, kentte yaşayanları müzikle ve sanatla buluşturmaya çalıştıkları dile getiren Gürün, Muğla'nın barış, sevgi, hoşgörü ve kültür kenti olduğunu, gelecek yıllarda da bu etkinlikleri devam ettirmek istedikleri ifade etti.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise İdil Biret ve binlerce müzikseveri kentte ağırladıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

- "Antik döneme ait eserleri ayağa kaldırıyoruz"

Konsere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Söğüt, "Stratonikeia Antik Kenti'nde biz antik döneme ait eserleri ayağa kaldırıyoruz. Bunlardan birisi de tiyatrodur. Tiyatroda da restorasyon gerçekleşiyor. Dünya Kalkınma Ajansı'ndan burayla ilgili projemiz de çıktı. Bu sayede tiyatronun büyük bir kısmı tamamlanacak ve aşamalar halinde daha geniş bir kısmını kullanıyor olacağız." diye konuştu.

Kentteki çalışmaların aralıksız sürdüğünü anlatan Söğüt, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle kazı ve restorasyon çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Kazılardan kendilerine verilen desteklerle birçok çalışmayı tamamladıklarını vurgulayan Söğüt, şunları kaydetti:

"Özellikle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün destekleri var. Valiliğimiz desteğiyle Şaban Ağa Camisi'nin restorasyonu tamamlandı. Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Beylikler Dönemi hamamını restore etmiştik. Bundan sonra tiyatroda ve kentin diğer bölümlerindeki çalışmalarımız devam edecek. Antik dönemden günümüz tüm yapılarda kazı, restorasyon ve koruma çalışmalarını sürdürüyoruz."

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İdil Biret Muğla Orkestra piyano konseri Stratonikeia Antik Kenti

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